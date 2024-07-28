Смерть за утраченную мечту. Размышления о превращении русских в русскоязычных В ходе дискуссий о СВО очень часто возникает вопрос о том, почему украинцы продолжают слепо верить в идеи майдана.
Смерть за утраченную мечту. Размышления о превращении русских в русскоязычных
Комментарии
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Eduard
Европа их попросту подкупает,в этом ответ!
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15 час.
Eduard
На любые фантазии Майдана можно было крест через неделю поставить,еслибы Европа не взялась укропов принимать,им платить,ну и Украине вообще помогать.Это их поддерживает.Присем поддержка Европы незаконна,своих надо поддерживать,а не сучьи страны,где перевороты проходят!
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15 час.
Eduard
Но как и все шоу,это скоро закончится!
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15 час.
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