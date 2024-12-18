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Эксперт оценила схему предлагающих заработать деньги за лайки мошенников

Эксперт оценила схему предлагающих заработать деньги за лайки мошенников

В Сети нужно быть бдительными и не откликаться на вакансии с обещанием легкого и быстрого заработка, посоветовала руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Дарья Кошкина.

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