Пентагон сообщил об ударах по объектам КСИР и проиранских группировок в Сирии

Вооруженные силы США нанесли два точечных удара по объектам, используемым Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) и проиранскими группировками на востоке Сирии, об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
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