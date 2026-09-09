Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Сержант Игорь Верменский во время штурма позиций ВСУ, рискуя собой, оперативно оказал помощь товарищу, который был атакован FPV-дроном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым