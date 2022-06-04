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В Париже на матче Франция — Дания задержали 39 человек

В Париже на матче Франция — Дания задержали 39 человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные парижской префектуры полиции, безопасность во время матча обеспечивали 2000 полицейских и жандармов, которые наблюдали за поведением 77 тысяч болельщиков и раздавали им брошюры о правилах безопасного поведения.

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