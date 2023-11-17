Русский музей получил в дар уникальную коллекцию акварелей княгини Ольги

Благотворительный Фонд «Святой Екатерины» и Министерство культуры России подписали соглашение о передаче в дар Русскому музею коллекции акварелей Великой княгини Ольги Александровны и мемориальных предметов семьи Императора Александра III, принадлежащие Фонду, передает пресс-служба Министерства культуры России.
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