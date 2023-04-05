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«Тварям смешно». Шутки над гибелью военкора Татарского вызвали гнев в Сети

«Тварям смешно». Шутки над гибелью военкора Татарского вызвали гнев в Сети

Сюжет Убийство военкора Владлена Татарского Когда казалось, что дно пробито, снизу постучались. Два уехавших из России комика, один из которых работал в свое время в «Вечернем Урганте», шутят в Берлине над гибелью военкора Владлена Татарского.

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