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В Тбилиси состоялась первая региональная встреча президентов центральных банков 15 стран

В Тбилиси состоялась первая региональная встреча президентов центральных банков 15 стран

Национальный банк Грузии совместно с американским банком J.P. Morgan провел в Тбилиси первое в регионе мероприятие такого формата — встречу руководителей центральных банков примерно 15 стран.

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