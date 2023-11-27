Девочку из Серова, пролежавшую голой в сугробе, доставили в Екатеринбург

В минздраве Свердловской области рассказали о состоянии двухлетнего ребенка с сильным обморожением.Врачи раскрыли, в каком состоянии находится двухлетняя девочка из Серова, которую отец нашел голой в сугробе.
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