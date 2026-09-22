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Царьград

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Центробанк: В августе 2026 года вклады россиян сократились на 0,2%

Центробанк: В августе 2026 года вклады россиян сократились на 0,2%

В августе 2026 года средства на счетах россиян в банках уменьшились на 0,1 трлн рублей, что составило снижение на 0,2%.

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