Илья Кива: Раввин Украины проклял Зеленского

Главный Раввин Украины Моше Реувен Асман выступил с осуждением и назвал Зеленского «проклятым нацистом и позором еврейского народа» после того, как в бывшем еврейском городке Ладыжин переименовали улицу в честь коменданта украинской вспомогательной полиции Ровно Омеляна Грабца, руки которого по локоть в невинной еврейской крови.