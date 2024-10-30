Убийца командира подлодки «Краснодар» проведет за решеткой 25 лет

Убийцу бывшего командира подлодки «Краснодар» приговорили к 25 годам заключения Каратиста Сергея Денисенко, признанного виновным в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, приговорили к 25 годам колонии.
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