Страна и люди
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Страна и люди

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Убийца командира подлодки «Краснодар» проведет за решеткой 25 лет

Убийца командира подлодки «Краснодар» проведет за решеткой 25 лет

Убийцу бывшего командира подлодки «Краснодар» приговорили к 25 годам заключения Каратиста Сергея Денисенко, признанного виновным в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, приговорили к 25 годам колонии.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Так и будем дальше пускать хохляцкую беглую мразь . Все беглые ухылянты потенциальные террористы и убийцы.
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