Ученые нашли на Солнце на 55% больше серебра, чем считалось ранее

Европейские и индийские исследователи создали новую трехмерную модель внутреннего строения Солнца. С ее помощью они определили, что концентрация серебра в недрах звезды примерно на 55% выше, чем показывали предыдущие оценки.
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