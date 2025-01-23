Администрация Трампа уволила членов совета по надзору за кибербезопасностью

Во вторник, на следующий день после инаугурации Дональда Трампа в качестве нового президента США, Министерство внутренней безопасности сообщило членам нескольких консультативных комитетов, что они фактически уволены.
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