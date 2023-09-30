Федотов считает, что 44-летний Игнашевич усилил бы оборону ЦСКА: «Сто процентов. Сергей Николаевич в великолепной форме»

В 10-м туре Мир РПЛ ЦСКА под руководством Федотова обыграл «Балтику» Игнашевича – 1:0. – Игнашевич усилил бы центр обороны ЦСКА с учетом всех травм в команде? – Сергей Николаевич, смотрю, в великолепной форме.