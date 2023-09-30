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Федотов считает, что 44-летний Игнашевич усилил бы оборону ЦСКА: «Сто процентов. Сергей Николаевич в великолепной форме»

Федотов считает, что 44-летний Игнашевич усилил бы оборону ЦСКА: «Сто процентов. Сергей Николаевич в великолепной форме»

В 10-м туре Мир РПЛ ЦСКА под руководством Федотова обыграл «Балтику» Игнашевича – 1:0.  – Игнашевич усилил бы центр обороны ЦСКА с учетом всех травм в команде? – Сергей Николаевич, смотрю, в великолепной форме.

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