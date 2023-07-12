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Зеленский попросил главу МИД Британии Уоллеса рассказать, как Киеву благодарить Запад

Зеленский попросил главу МИД Британии Уоллеса рассказать, как Киеву благодарить Запад

Украинский президент Владимир Зеленский язвительно отреагировал на призыв британского главы Минобороны Бена Уоллеса к благодарности со стороны Киева за поставленное западное оружие.

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