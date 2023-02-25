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В Твери разыскивают девушку с пирсингом в носу

В Твери разыскивают девушку с пирсингом в носу

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» объявляют о безвестном исчезновении молодой женщины. 27-летняя Светлана Алексеевна Беспалова пропала 24 февраля текущего года — ушла с адреса проспект Чайковского, дом 6к1 в районе 5 часов утра.

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