В конце 2024 года международный сбор на охрану природы и туризм в Новой Зеландии (IVL) был увеличен почти в три раза — с 35 новых зеландских долларов ($22) до 100 NZD ($62).
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