Пятый канал

30 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    США поняли что настаёт их время поворошить и на Кубе. Основатели революции и государства отошли, появились противник...Президент Кубы пр...
  • галина
    Слишком маленький штраф для таких богатеньких.«Якобы мы богатые...
  • Кука Реку
    Напомнило советский ещё анекдот и том, как Татарстан обратился в Академию Наук СССР, с жалобой на поговорку: Незваный...В США мотыльков и...

Флешмоб и поздравления звезд: Как прошел Всероссийский выпускной школьников

Флешмоб и поздравления звезд: Как прошел Всероссийский выпускной школьников

В эту пятницу в России в онлайн-формате прошел Всероссийский выпускной для школьников. Президент страны в своем поздравлении отметил, что для них это волнующий и немного грустный день, но вместе с тем — радостный, наполненный мечтами и ожиданиями.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх