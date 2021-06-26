Флешмоб и поздравления звезд: Как прошел Всероссийский выпускной школьников

В эту пятницу в России в онлайн-формате прошел Всероссийский выпускной для школьников. Президент страны в своем поздравлении отметил, что для них это волнующий и немного грустный день, но вместе с тем — радостный, наполненный мечтами и ожиданиями.
В эту пятницу в России в онлайн-формате прошел Всероссийский выпускной для школьников. Президент страны в своем поздравлении отметил, что для них это волнующий и немного грустный день, но вместе с тем — радостный, наполненный мечтами и ожиданиями.
Свежие комментарии