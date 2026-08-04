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Царьград

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Следы ведут в Центробанк… В деле о хищениях на миллиарды – новый персонаж. И он уже в бегах

Следы ведут в Центробанк… В деле о хищениях на миллиарды – новый персонаж. И он уже в бегах

В деле о мошенничестве в Агентстве по страхованию вкладов – новый поворот и новый фигурант. С детективными, прямо-таки кинематографическими, подробностями ("вербовка" непосредственно на рабочем месте) и туманными, но интригующими перспективами – куда же приведёт коррупционная цепочка? Одного "героя" она, правда, уже увела за границу…Заколдованное директорское кресло – уголовные дела так и липнут Когда в октябре 2025 года был арестован руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников, он оказался не первым подозреваемым по делу о мошенничестве в этой госкорпорации – ранее в ходе расследования были отправлены за решётку двое его заместителей и несколько бизнесменов.

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Комментарии
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Maxim
Цифровой рубль поможет: воровать будет сложно. В СССР было два контура ден. обращения, обнал был - невозможен, тем более - вывод в офшор.. В Китае, также, внутр. и внешторг. юань - разные.
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