Русская весна

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Резня в Чехии: Преступник ранил шестерых человек

Резня в Чехии: Преступник ранил шестерых человек

Мужчина в городе Тишнове на юго-востоке Чехии в понедельник вечером ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, нападавший задержан, сообщил журналистам представитель полиции Давид Халоупка.

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Альбертт
И это конечно Петров а Бошаров где-то рядом был ?

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