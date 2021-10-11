Резня в Чехии: Преступник ранил шестерых человек

Мужчина в городе Тишнове на юго-востоке Чехии в понедельник вечером ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, нападавший задержан, сообщил журналистам представитель полиции Давид Халоупка.