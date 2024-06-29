С Днем Молодежи 🙌 Программа Дня Молодежи на Площади флага в Сочи 👇 Летом в России отмечают День молодежи — праздник, посвященный тем, от кого зависит будущее страны, мира и планеты в целом.
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С Днем Молодежи 🙌 Программа Дня Молодежи на Площади флага в Сочи 👇 Летом в России отмечают День молодежи — праздник, посвященный тем, от кого зависит будущее страны, мира и планеты в целом.