«Нас душат и давят, а мы по-прежнему первые»: Путин назвал удивительными результаты российской экономики

Российская экономика стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Такое мнению высказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями, его цитирует РБК.
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