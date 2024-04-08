Украина вычерпала американский бюджет до дна

Здание Капитолия в Вашингтоне, США Украинские СМИ с возмущенным негодованием пишут, что конгресс США 9 апреля вновь не будет голосовать за выделение следующего пакета военной помощи в размере 60 миллиардов долларов.
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