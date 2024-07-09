В России впервые создали анаморфотный кинообъектив

В России создали анаморфотный кинообъектив с фокусным расстоянием 100 мм и особым строением линз. Он оптическим способом может преобразовывать изображение в широкоформатное и создавать кинематографические эффекты.
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