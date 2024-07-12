Дочь Глюкозы выглядит старше своей мамы, пишут злопыхатели

17-летняя дочка певицы Глюкозы рассказала о критике и личной жизни. Старшая дочь Глюк’oZы Лидия последовала путем своей матери, связав свою жизнь с музыкой и выступая под псевдонимом Ray! Она также привлекла внимание своим необычным стилем в одежде, за что ее часто критикуют.