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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Дочь Глюкозы выглядит старше своей мамы, пишут злопыхатели

17-летняя дочка певицы Глюкозы рассказала о критике и личной жизни. Старшая дочь Глюк’oZы Лидия последовала путем своей матери, связав свою жизнь с музыкой и выступая под псевдонимом Ray! Она также привлекла внимание своим необычным стилем в одежде, за что ее часто критикуют.

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