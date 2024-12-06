«Баланс огневой мощи и логистических проблем»: оставшиеся у ВСУ гаубицы M777 выработали свой ресурс С начала войны в Украине артиллерия стала одним из основных средств поражения.
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«Баланс огневой мощи и логистических проблем»: оставшиеся у ВСУ гаубицы M777 выработали свой ресурс С начала войны в Украине артиллерия стала одним из основных средств поражения.
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