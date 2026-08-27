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Би-би-си подтвердила возвращение на экраны автомобильного шоу Top Gear

Би-би-си подтвердила возвращение на экраны автомобильного шоу Top Gear

Британское автомобильное шоу Top Gear вновь вернется на экраны с обновленным составом ведущих. Об этом сообщил руководитель отдела развлекательного контента Би-би-си Эд Хавард, чьи слова приводит The Times.

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