США берут под контроль венесуэльскую нефть

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). «Соединённые Штаты только что заключили с Венесуэлой сделку о самом крупном нефтяном контракте в мировой истории!» — с этих слов президента США Дональда Трампа в Truth Social началась новая глава в энергетической истории Западного полушария Администрация объявила о заключении соглашения, которое даёт США контроль над 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти — примерно пятую часть всех ресурсов страны и более чем вдвое превышает текущие доказанные запасы самих США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бразилия и Кения ...
- АЛ Финляндия присоед...
- Символ российской...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым