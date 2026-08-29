ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

США берут под контроль венесуэльскую нефть

США берут под контроль венесуэльскую нефть

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). «Соединённые Штаты только что заключили с Венесуэлой сделку о самом крупном нефтяном контракте в мировой истории!» — с этих слов президента США Дональда Трампа в Truth Social началась новая глава в энергетической истории Западного полушария Администрация объявила о заключении соглашения, которое даёт США контроль над 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти — примерно пятую часть всех ресурсов страны и более чем вдвое превышает текущие доказанные запасы самих США.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым