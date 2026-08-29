США берут под контроль венесуэльскую нефть

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). «Соединённые Штаты только что заключили с Венесуэлой сделку о самом крупном нефтяном контракте в мировой истории!» — с этих слов президента США Дональда Трампа в Truth Social началась новая глава в энергетической истории Западного полушария Администрация объявила о заключении соглашения, которое даёт США контроль над 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти — примерно пятую часть всех ресурсов страны и более чем вдвое превышает текущие доказанные запасы самих США.