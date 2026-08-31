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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров о КХЛ: «Уровень лиги серьезно вырос. Клубы-гранды, словно наши огромные и лучшие в мире грузовики, со всей силы ринутся вперед за вожделенной победой»

Бывший тренер клубов НХЛ Андрей Назаров считает, что уровень КХЛ серьезно вырос.  «Предсезонные турниры завершаются, до старта регулярного чемпионата осталось совсем немного времени.

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