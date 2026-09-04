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SPORT24.ru

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Самая красивая футболистка мира изменилась до неузнаваемости: все из-за пластических процедур

Самая красивая футболистка мира изменилась до неузнаваемости: все из-за пластических процедур

Две Алиши Леманн.Алиша Леманн — одна из самых популярных футболисток в мире. И дело не столько в ее игровых качествах, сколько в привлекательной внешности.

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