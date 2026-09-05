❗️Россия не договаривалась с Украиной о более широком перемирии на три дня, о котором заявили в Киеве Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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