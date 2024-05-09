В Москве на Красной площади завершился парад в честь Дня Победы. «Военный парад, посвящённый 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне завершается под звуки марша «Прощание славянки», оркестр покидает Красную площадь.
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