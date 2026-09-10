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Царьград

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Эпохе патентов конец? Путину доложили о предстоящих изменениях. Коснётся всех мигрантов

Эпохе патентов конец? Путину доложили о предстоящих изменениях. Коснётся всех мигрантов

Глава службы по вопросам гражданства доложил Путину о готовящемся законопроекте. Всех мигрантов ждут изменения.

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