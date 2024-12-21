Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 237 подписчиков

Люди ругаются, полиция задерживает дебоширов: вторые сутки пассажиры не могут вылететь из Шереметьево в Египет

Люди ругаются, полиция задерживает дебоширов: вторые сутки пассажиры не могут вылететь из Шереметьево в Египет

Пошли вторые сутки, как пассажиры, многие из которых с детьми, не могут вылететь из столичного аэропорта Шереметьево в египетский курорт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх