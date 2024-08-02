В России ужесточили ответственность за пропаганду наркотиков в Сети

Совет Федерации 2 августа одобрил пакет поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков в интернете.
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