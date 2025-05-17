Администрация Трампа может добавить CXMT и других китайских производителей микросхем в черный список экспортеров

Правительство США, как сообщается, планирует добавить "ряд китайских компаний, производящих микросхемы", в свой постоянно расширяющийся черный список экспортеров, чему может помешать только перспектива заключения долгосрочного торгового соглашения с Китаем.
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