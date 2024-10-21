Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    👍 👍 👍«Давай танцуй и к...
  • Леонид Руси
    Русская община должна найти ублюдков и наказать их родителей... в том числе и штрафами... Всё зло от ненавидящих нас ...«Давай танцуй и к...
  • Elka
    Зачем они здесь? Расстрел и никаких аулов«Давай танцуй и к...

В Минобороны вскрылась своя "Кущевка": Список людей с большими звездами от которого захватывает дух

В Минобороны вскрылась своя "Кущевка": Список людей с большими звездами от которого захватывает дух

Коллаж Царьграда В Минобороны продолжается беспрецедентная зачистка. В истории современной России ещё не было такого, чтобы стабильно, примерно раз в неделю (иногда и чаще), арестовывали очередного генерала или полковника-казнокрада, вороватого чиновника военного ведомства или какого-нибудь высокопоставленного завхоза в погонах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх