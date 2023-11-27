Американская нейросеть сомневается в лунной миссии НАСА: фейк или правда? Елена ВайленкоВ ходе выставки в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президент России Владимир Путин узнал от руководителя направления исследования данных Сбербанка о нейросети Google, которая признала фото лунной миссии НАСА фейком.
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