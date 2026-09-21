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Сотрудники ТЦК насильно мобилизовали хасидского паломника на границе Украины с Румынией

Сотрудники ТЦК насильно мобилизовали хасидского паломника на границе Украины с Румынией

Принудительная мобилизация на Украине набирает обороты. 49-летний хасид, гражданин Израиля и уроженец Украины был задержан на границе с Румынией на обратном пути из паломничества в Умань.

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