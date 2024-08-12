Украина ожидает решительного ответа от России после вторжения в Курскую область

Украинские власти ожидают мощного ответа от России после вторжения в Курскую область. По данным Times, это может включать массированный ракетный удар, который станет серьезной проблемой для системы противовоздушной обороны.
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