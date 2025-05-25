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Американский Cadillac XT4 2025 рекордно подешевел в Китае: тот же 211-сильный мотор, 9-ступенчатый автомат и топовое оснащение, но теперь на 10 тыс. долларов дешевле

Американский Cadillac XT4 2025 рекордно подешевел в Китае: тот же 211-сильный мотор, 9-ступенчатый автомат и топовое оснащение, но теперь на 10 тыс. долларов дешевле

Американский бренд Cadillac удивил резким снижением цен на кроссовер XT4 2025 модельного года в Китае: теперь базовая версия стоит от 159,9 тыс.

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