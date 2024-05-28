«Даллас» добыл волевую победу в матче с «Эдмонтоном» и повел в серии 2-1

«Даллас» на выезде обыграл «Эдмонтон» и захватил лидерство в серии. Ранним утром 28 мая в Эдмонтоне завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимали «Даллас Старз».
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