«Даллас» добыл волевую победу в матче с «Эдмонтоном» и повел в серии 2-1

«Даллас» на выезде обыграл «Эдмонтон» и захватил лидерство в серии. Ранним утром 28 мая в Эдмонтоне завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимали «Даллас Старз».