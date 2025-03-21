В облцентре вновь активизировался «ЖилСервис Смоленск» , присылающий горожанам фальшивые квитанции

В Смоленске мошенники под видом сотрудников УК крадут доступы к Госуслугам По сообщением Городской управляющей компании Смоленска с приходом весны в областном центре активизировались мошенники, которые проворачивают схемы с коммунальными услугами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии