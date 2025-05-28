BMW полностью меняет дизайн: компания переведёт и все топливные модели на дизайн Neue Klasse в сжатые сроки. Начнут с BMW 5-й серии

Компания BMW объявила о масштабном обновлении модельного ряда, начиная с 5-й серии. В течение трёх с половиной лет все автомобили бренда, включая топливные, перейдут на дизайн и технологии Neue Klasse, которые изначально разрабатывались для электромобилей.
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