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Царьград

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CBS: 30% американцев признались в кражах из магазинов в 2024 году

CBS: 30% американцев признались в кражах из магазинов в 2024 году

Опрос LendingTree выявил рост случаев краж в магазинах США за последние два года. 30% респондентов признались в хищениях, чаще всего в крупных сетях.

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