Индия и Швейцария подписали соглашение о миграции и торговле

Соглашение о партнерстве в области миграции и мобильности подписали премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Швейцарии Ги Пармелен 5 октября, сообщает Economic Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым