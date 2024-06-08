Настя Ивлеева вышла на публику с кольцом на безымянном пальце

Блогер Анастасия Ивлеева вышла в свет с кольцом на безымянном пальце Ранее Ивлеева опубликовала ролик в социальных сетях, где подходит к входу в заведение и показывает афишу с фразой: «Suck it» Фото: скрин с видео На днях состоялось открытие лапшичной «Nudles by Ivleeva» в Москве.