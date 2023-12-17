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Как узкую длинную ванную комнату сделать поистине стильным и функциональным пространством? 5 дельных советов

Как узкую длинную ванную комнату сделать поистине стильным и функциональным пространством? 5 дельных советов

Маленькие санузлы — это настоящая беда старых квартир. И во время проведения ремонта перед их владельцами зачастую встаёт один большой вопрос: как же сделать длинную узкую ванную комнату одновременно комфортной, стильной и функциональной? И у некоторых начинают опускаться руки и возникать мысль, что это невозможно! Но это не совсем так! Задача, конечно, непростая, но вполне выполнимая.

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