За эту уникальную систему не нужно платить дополнительно. Автомобили Li Auto не только сами тормозят, но и полностью управляют машиной в экстремальных условиях

Li Auto провела конференцию на автосалоне в Чэнду, в ходе которой она рассказала, что по состоянию на 29 августа первая в отрасли полностью автоматическая система аварийного рулевого управления AES суммарно наездила 2,2 млрд км в автомобилях компании.
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